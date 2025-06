Oto wszyscy uczestnicy „Afryka Express”! Katarzyna Niezgoda z mężem dołączyli do programu!

Kultowy wyścig celebrytów po niemal rocznej przerwie powraca na antenę TVN. Tym razem nie będzie to „Azja Express” ani „Ameryka Express”, a „Afryka Express”. Program, który do tej pory kręcony był w Azji i Ameryce Południowej, tym razem odbędzie się na Czarnym Lądzie, a zamiast Darii Ładochy poprowadzi go Izabella Krzan.