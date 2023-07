Marcin Hakiel rozstał się z piękną Dominiką? Znowu ma złamane serce?

Wielka miłość do Katarzyny Cichopek i rozstanie

Wielka miłość do Katarzyny Cichopek i rozstanie

Marcin Hakiel to postać, której przedstawiać nie trzeba. Urodzony w 1983 roku tancerz sławę zdobył dzięki programowi „Taniec z gwiazdami”, gdzie poznał swoją późniejszą żonę, gwiazdę serialu „M jak miłość” , Katarzynę Cichopek. Wspólne pląsy na parkiecie ewoluowały w miłość i 20 września 2008 w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem doszło do ślubu Marcina Hakiela i Katarzyny Cichopek .

Marcin Hakiel znalazł szczęście?

O ile Katarzyna Cichopek szybko ułożyła sobie życie po rozstaniu, tak w przypadku Marcina Hakiela trwało to ciut dłużej. Jednak we wrześniu 2022 roku Marcin Hakiel zaczął pokazywać się w towarzystwie pięknej blondynki o imieniu Dominika , której twarz ukrywał w mediach społecznościowych. Zaczęły też pojawiać się głosy, że Dominika dobrze dogaduje się z Kasią Cichopek .

Marcin Hakiel i Dominika się rozstali? Fani tancerza zaczęli marzyć o jego kolejnym ślubie . Doniesienia, które teraz pojawiają się w sieci, są jednak bardzo niepokojące. Internauci są przekonani, że związek Marcina Hakiela i Dominiki należy już do przeszłości! Para, która po raz pstatni razem widziana była w czerwcu, przestała się razem pokazywać w mediach społecznościowych, a wpisy Marcina Hekiela w sieci są melancholijne, niczym przy rozstaniu z Cichopek.

Redakcja portalu Pudelek.pl skontaktowała się z tancerzem, aby wprost zapytać go o to, czy rozstał się z Dominiką. Odpowiedź daje do myślenia, bowiem Marcin Hakiel powiedział:

Bez komentarza. Dobrego dnia!

Co o tym myślicie?