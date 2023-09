Marcin Janusz ma przepiękną żonę! Katarzyna Olszewska zachwyca nie tylko urodą!

Marcin Janusz ma przepiękną żonę

Marcin Janusz to osoba, której zwłaszcza teraz nie trzeba nikomu przedstawiać. Słynny rozgrywający już od kilku lat jest jedną z czołowych postaci siatkarskiej reprezentacji Polski. To właśnie Marcin był jednym z filarów naszej drużyny narodowej, która po 14 latach ponownie sięgnęła po złoty medal Mistrzostw Europy. Jednak to nie jedyny sukces, jaki ma na swoim koncie. Marcin Janusz może pochwalić się także m.in. srebrnymi medalami Puchar Świata w 2019 roku i Mistrzostw Świata w 2022 roku, czy tegorocznym zwycięstwem w Lidze Narodów.