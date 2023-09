Marcin Władyniak był wielką miłością Agnieszki Dygant. Tak dziś wygląda pierwszy mąż aktorki

Marcin Władyniak był wielką miłością Agnieszki Dygant

ZOBACZ ZDJĘCIA

Dziś Agnieszka Dygant i Patrick Yoka tworzą jeden z najpopularniejszych związków w polskim show-biznesie. Piękna aktorka od wielu lat jest partnerką popularnego scenarzysty i reżysera, z którym doczekała się urodzonej w 2010 roku syna Xawerego. Nie każdy może jednak pamiętać, że zanim Agnieszka Dygant poznała Patricka Yokę, jej serce należało do innego mężczyzny. Był nim niegdyś popularny aktor - Marcin Władyniak.

Para aktorów poznała się w trakcie studiów na łódzkiej filmówce. Podobno to Marcin jako pierwszy wpadł w oko Agnieszce, która miała zrobić ten pierwszy krok. Finalnie to jednak aktor jako pierwszy zaprosił ją na randkę, na której od razu między nimi zaiskrzyło. „Przy takim facecie trudno nie być szczęśliwą, to po prostu ideał” - miała mówić o partnerze Agnieszka Dygant, cytowana przez Vivę.