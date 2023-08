Marek Włodarczyk ma o 38 lat młodszą narzeczoną! Sandra Kościelniak jest aktorką i olśniewa urodą!

Kim jest Marek Włodarczyk?

Marek Włodarczyk urodził się 6 października 1954 roku w Łodzi. W 1977 roku ukończył Wydział Aktorski PWSFTviT w Łodzi, gdzie mówiło się, że był jednym z najprzystojniejszych studentów w szkole. Koleżanki miały za nim szaleć! Zresztą, po latach wyszło na jaw, że na moment Marek Włodarczyk zbliżył się do Małgorzaty Potockiej!

Na ekranie Marek Włodarczyk zadebiutował w 1978 roku za sprawą filmu „Wesela nie będzie”. Podczas prac nad jednym ze swoich projektów Marek Włodarczyk poznał niemieckiego operatora, który zaprosił go do Berlina. Wykorzystał zaproszenie i Berlin Zachodni po raz pierwszy odwiedził pod koniec lat 70. XX wieku. W 1981 roku, gdy w Polsce wprowadzono stan wojenny, Marek Włodarczyk zdecydował się na emigrację do RFN, przez co na długie lata zniknął z polskiego rynku. W Niemczech początkowo pracował jako mechanik, ale później udało mu się rozwinąć też aktorską karierę.