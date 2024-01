Margaret ma ciało jak marzenie! Piosenkarka uwielbia eksponować swoje wdzięki!

Margaret ma ciało jak marzenie!

Margaret, a właściwie Małgorzata Jamroży to postać, której z pewnością nikomu przedstawiać nie trzeba. Wokalistka już od lat cieszyć się w naszym kraju statusem wielkiej muzycznej gwiazdy. Wszystko się zaczęło od wydanego w 2013 roku singla „Thank You Very Much”, który do dziś jest jednym z jej największych hitów. Od tego czasu Margaret przykuła uwagę branży muzycznej, a stacje radiowe nieprzerwanie puszczają na swoich antenach jej kolejne przeboje.

Również estradowa kariera piosenkarki nabrała znacznego rozpędu. W ostatnich latach Margaret gościła na niemal każdym większym wydarzeniu muzycznym w Polsce. Ostatnio można było ją podziwiać imprezach takich jak Przebój Lata Radia Zet i Polsatu, Top of the Top Sopot Festival 2023 czy Co Jest Grane Festival & Women's Voices Kolektyw.