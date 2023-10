Maria Andrejczyk ma ciało jak marzenie! Najpiękniejsza polska sportsmenka ostatnich lat? Karol Gawryś

Maria Andrejczyk to jedna z najpopularniejszych polskich sportsmenek ostatnich lat, a dla wielu również i jedna z najpiękniejszych. Choć na pierwszy rzut oka jej sylwetka może wydawać się potężniejsza od tej, którą ma większość kobiet, to nic bardziej mylnego. Jej zdjęcia na Instagramie mówią same za siebie. Takiego ciała wiele kobiet może jej pozazdrościć!