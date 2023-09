Mariola Baruk z „Sanatorium miłości” nieźle się urządziła! Słynna „Lucy” ma przepiękny dom w New Jersey!

Mariola Baruk z „Sanatorium miłości 4”

W trakcie trwania 4. edycji „Sanatorium miłości” Mariola nawiązała obiecującą znajomość z Piotrem Hubertem Langfortem . Wielu z widzów twierdziło, że to musi być miłość . Sam Piotr Hubert swego czasu potwierdził, że ich relacja przetrwała po programie i ma się naprawdę dobrze . Czy coś się zmieniło od tamtego czasu? Okazuje się, że rok po zakończeniu emisji programu, zarówno Mariola, jak i Piotr Hubert wciąż utrzymują ze sobą bardzo bliski kontakt , a ich przyjaźń wciąż kwitnie!

Mariola Baruk dała się poznać telewidzom za sprawą udziału w 4. edycji „Sanatorium miłości” . Mieszkająca na co dzień w stanie Ney Jersey w Stanach Zjednoczonych seniorka, dzięki przebojowości i wrodzonej charyzmie szybko zyskała miano jednej z najbarwniejszych postaci zeszłorocznego turnusu.

Jak dziś mieszka Mariola Baruk?

Jakiś czas temu popularna „Lucy” zaprosiła nas do swojego domu w miejscowości Matawan w stanie New Jersey. Jeszcze przed wejściem do jego środka, uwagę przykuwa bajeczny ogród, który Pani Mariola praktycznie w całości stworzyła sama. Sam dom jest natomiast niezwykle przestronny, nowocześnie urządzony i nie brakuje w nim odważnych i żywych kolorów. Wystrojem bardziej przypomina posiadłość gwiazdy Hollywood, niż mieszkanie typowej seniorki.