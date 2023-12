Mariola Baruk z „Sanatorium miłości” w żałobie. Kuracjuszka poinformowała o ogromnej tragedii w rodzinie

Mariola Baruk z „Sanatorium miłości” w żałobie

Mariola Baruk dała się poznać telewidzom za sprawą udziału w 4. edycji „Sanatorium miłości” . Mieszkająca na co dzień w stanie Ney Jersey w Stanach Zjednoczonych seniorka, dzięki przebojowości i wrodzonej charyzmie szybko zyskała miano jednej z najbarwniejszych postaci zeszłorocznego turnusu. Miłośniczka skoków ze spadochronem praktycznie cały swój udział w show była łączona z Piotrem Hubertem Langfortem . Mimo, iż ich relacja wyglądała niezwykle obiecująco, ograniczyła się jedynie do przyjaźni.

Po zakończeniu swojego udziału w „Sanatorium miłości”, popularna Lucy wróciła do Stanów Zjednoczonych, gdzie zajęła się swoim życiem i bliskimi, którzy razem z nią przebywali za oceanem. Kuracjuszka chętnie chwaliła się swoją rodziną w mediach społecznościowych, gdzie było widać, że jest ona z nimi bardzo zżyta. Niestety w rodzinie Marioli Baruk doszło właśnie do ogromnej tragedii. Kuracjuszka w niedzielny poranek poinformowała o śmierci swojej ukochanej mamy. We wpisie na Facebooku Marioli Baruk można przeczytać: