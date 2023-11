Marta Manowska odchodzi z TVP?! TO wywołało niepokój wśród fanów prowadzącej „Rolnik szuka żony” i „Sanatorium miłości”

Mimo ogromnej rozpoznawalności i popularności, Manowska od dawna podkreślała, że nie zamierza zarabiać na Instagramie jak jej koleżanki ze stacji. W przeciwieństwie do np. Kasi Cichopek, której media społecznościowe niektórzy internauci określają mianem słupa ogłoszeniowego, u Manowskiej próżno było szukać postów sponsorowanych, czyli reklam. To w ostatnim czasie uległo zmianie, co wywołało szereg domysłów wśród fanów i w mediach.