Marta Manowska przed debiutem w „Rolnik szuka żony” długo szukała swojego miejsca. Jej CV robi wrażenie!

Tak naprawdę wygląda życiorys Marty Manowskiej

Jakiś czas temu w mediach pojawiły się doniesienia związane z tym, że Marta Manowska miała rzekomo koloryzować swój życiorys. Jako pierwszy napisał o tym portal Press , którego zdaniem w CV prowadzącej „Rolnik szuka żony”, „The Voice Senior” czy „Sanatorium miłości” pojawiają się pewne nieścisłości m.in. co do wydanych przez nią książek, czy jej występów na teatralnych deskach. Choć Marta Manowska przeważnie nie komentuje medialnych doniesień na jej temat, tym razem postanowiła zrobić wyjątek. Na swoim koncie na Instagramie postanowiła dokładnie opisać, jak wyglądało jej dotychczasowe życie zawodowe.

Co robiła Marta Manowska przed debiutem w „Rolnik szuka żony”?

Jak to się robiło... Dawno nie pisałam CV - zaczęła z przekąsem Marta Manowska obfity wpis na swoim InstaStories, w którym zdradza, jak naprawdę wyglądała jej zawodowa kariera. Na jego początku można się dowiedzieć, że choć urodziła się w Siemianowicach Śląskich, to jej rodzinnym miastem pozostają Katowice.

Następnie Marta Manowska wyjechała do Hiszpanii w ramach programu edukacyjnego Socrates. Tam brała udział w zajęciach z historii sztuki i pisała scenariusze. Po powrocie do kraju obroniła pracę magisterską i wyprowadziła się do Krakowa. Później próbowała dostać się do szkół teatralnych, lecz bez powodzenia. Następnie postanowiła spróbować szczęścia w Warszawie, gdzie brała udział w castingach i warsztatach teatralnych, m.in. w Teatrze IMKA. Po pracy przy programach „Bitwa na głosy” i „Ugotowani” dostała się na casting do „Rolnik szuka żony”. W międzyczasie grała też w Teatrze Capitol.

Prowadząca „Rolnik szuka żony” i „Sanatorium miłości” wspomniała również o swojej działalności pozazawodowej. Prezenterka udzielała się charytatywnie m.in. w DPS-ach w Ptaszkach i Kukawakach, gdzie opiekuje się osobami chorymi na Alzheimera. W czasie pandemii COVID-19 rozwoziła obiady powstańcom warszawskim. Do dziś jest też aktywną działaczką Fundacji Herosi.