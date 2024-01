„The Voice Senior 5” odcinki 3. i 4. Jeden z najlepszych głosów zignorowany przez jury? Nawet Marta Manowska była zażenowana!

Co się wydarzyło w 3. i 4. odcinku „The Voice Senior 5” ?

Ślązak daje czadu!

Andrzej Biegański ma 83 lata i jest Ślązakiem. Nigdy nie miał możliwości pójścia do szkoły muzycznej, musiał mieć fach w rękach, co oznaczało kopalnię albo hutę. Mimo tego postanowił „uciec” od tego i wybrał studia polonistyczne we Wrocławiu. Finalnie został dyrektorem biblioteki! Na scenie „The Voice Senior 5” zaśpiewał piosenkę „Santa Lucia”. Swoje fotele obrócili Alicja Węgorzewska, Tomasz Szczepanik oraz Halina Frąckowiak. Andrzej postawił na drużynę Alicji Węgorzewskiej!

Elżbieta Kulinicz ma 67 lat i reprezentuje Pęcice Małe. Nigdy nie poszła do szkoły muzycznej, bo jej rodzina uważała, że jej „nie da to chleba”. Na scenie zaprezentowała się w piosence Maryli Rodowicz - „Wariatka tańczy”. Niestety, nikt się nie odwrócił.