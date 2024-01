„The Voice Senior 5” odcinek 1. i 2. Roman Wojciechowski doprowadził Marylę Rodowicz do łez! Polska w końcu odkryje jego talent? Redakcja Telemagazyn

Za nami 1. i 2. odcinek programu „The Voice Senior 5”! To moment, na który widzowie czekali od dawna! Do show powróciła Marta Manowska, a uczestników oceniają Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska, Tomasz Szczepanik oraz debiutująca w formacie Halina Frąckowiak. Sprawdźcie, co się wydarzyło!