„The Voice Senior”. Najlepsze teksty Maryli Rodowicz z show TVP. „Marylko, nie możesz tak wszystkiego ciągnąć do seksu” Redakcja Telemagazyn

Królowa polskiej sceny nie przestaje błyszczeć. W piątej edycji talent show telewizyjnej Dwójki, Maryla Rodowicz udowadnia, że poczucie humoru, dystans do siebie i świata to jej znaki rozpoznawcze. Teksty Trenerki „The Voice Senior” to hit sam w sobie! Zobaczcie najlepsze teksty Maryli Rodowicz z „The Voice Senior”!