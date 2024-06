Marta Lipińska i Maciej Englert są razem od 56 lat. Ich miłość zaczęła się, gdy ona była żoną innego mężczyzny!

Trzeba mieć w sobie ułożoną hierarchię wartości i wiedzieć, co jest naprawdę ważne, a co nie. Ja zawsze stanowczo stawiałam granicę i nie pozwalałam, aby media wchodziły do mojego domu. Nie fotografowałam się z dziećmi, nie zgadzałam się na sesje i tak jest do dziś. Problem kolorowych pisemek mnie absolutnie nie dotyczy. Nie wszystko jest na sprzedaż! Nawet moje dzieci, które są już dorosłe i też pracują w zawodzie, bardzo chronią swoją prywatność. Nauczyły się tego ode mnie i są mi wdzięczne za to - wyjaśniała Lipińska w wywiadzie dla Świat zdrowia.