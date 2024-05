Paulina Andrzejewska-Damięcka i Mateusz Damięcki są nierozłączni od lat. Początek ich miłości wcale nie był romantyczny!

Jak głosi stare powiedzenie: nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jednym z żywych dowodów jest związek Pauliny Andrzejewskiej-Damięckiej i Mateusza Damięckiego. Poznajcie ich niezwykłą historię miłości.

Paulina Andrzejewska-Damięcka i Mateusz Damięcki

Mateusz Damięcki to polski aktor, który od lat cieszy się sporą sympatią fanów. Wywołuje również szybsze bicie serc wśród wielu swoich fanek! On sam jednak swoje serce oddał ukochanej żonie, instruktorce baletu Paulinie. Wcześniej przez kilka lat pozostawał w nieformalnym związku z aktorką musicalową Katarzyną Łaską. Gdy się rozstali, związał się z tłumaczką Patrycją Krogulską. Wzięli ślub 25 września 2010 i niedługo później rozwiedli - już w maju 2011 roku. Jakiś czas później los postawił na jego drodze instruktorkę baletu, Paulinę Andrzejewską. Wzięli ślub 20 stycznia 2018. Ich początek znajomości jest dość zaskakujący.

Historia miłości Pauliny i Mateusza Damięckich

Jak wyznał sam zainteresowany, okoliczności ich poznania się były niespecjalnie romantyczne. Choć Damięcki cieszył się statusem gwiazdy i uwielbieniem fanek, znalazł się w nieciekawej sytuacji.

W najgorszym momencie życia poznałem Paulinę. Okoliczności nie były romantyczne... Na samym początku musiałem pożyczyć od niej trzy tysiące i przez pół roku nie miałem z czego oddać - wyznał Damięcki na łamach Twojego Stylu. Jak to jednak mawiają - nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ich relacja jest tego żywym dowodem. Aktor w wywiadach o swojej ukochanej wypowiada się w samych superlatywach. - Ona ma jakieś pokłady takiej cierpliwości w sobie, których ja nie rozumiem, nie mam zielonego pojęcia w tych takich momentach przytomności, na które sobie czasami jestem w stanie pozwolić, kiedy nie jestem owładnięty emocjami, nerwami, wywołanymi strachem i taką świadomością, że nad niczym nie panuję - mówił w rozmowie z Magdą Mołek.

Owa cierpliwość przydała się, gdy ich relację wzięły na celownik media i internauci. Aktor od swojej ukochanej jest młodszy tylko o rok; Paulina Andrzejewska urodziła się w lipcu 1980 roku, a Mateusz Damięcki w maju 1981 roku. To jednak wystarczyło. - Jestem tylko o rok starsza, a pojawiają się nagłówki: „oni lubią starsze”, no i jest zdjęcie Mateusza ze mną. Nie robi to na mnie wrażenia. Osobiście, twarzą w twarz nigdy nie doświadczyłam nieprzyjemnej sytuacji, więc wydaje mi się, że to internet powoduje, że ludzie w tej anonimowości są bardziej tacy do przodu - przytacza jej słowa Plotek.pl.

Zdarzyło im się również przeczytać bardzo niewybredne komentarze. - Raz była taka sytuacja, trochę nieprzyjemna, ale w sumie nie dla mnie. Daliśmy zdjęcie z plaży, ja uważam, że bardzo dobre. Siedziałam tam w czapce i słaliśmy pozdrowienia z plaży, jeszcze nie mieliśmy wtedy dziecka. Ktoś napisał komentarz, że „ma pan bardzo brzydką żonę”, no i mąż odpisał, że szkoda czasu na takie komentarze, jakoś tak ładnie to sformułował, jak to on, kulturalny młodzieniec. No i potem była burza, bo bardzo dużo osób mnie broniło. I ja już w końcu napisałam, że mam 40 lat i dobrze się czuję ze swoim wiekiem - mówiła w rozmowie z Plejadą żona Damięckiego.

Dziś tworzą rodzinę, choć nie było to takie proste. Pierwszy syn Mateusza Damięckiego i Pauliny Andrzejewskiej, Franciszek, przyszedł na świat w 2018 r., gdy tancerka i choreografka miała wówczas 38 lat. Młodszy syn urodził się blisko dwa lata później. - Nam tak się ułożyło życie, ale staraliśmy się o dziecko kilka lat. To nie było tak, że odkładaliśmy tę decyzję i chcieliśmy poczekać. Po prostu ten proces troszeczkę potrwał - wspominała.

Zobaczcie zdjęcia! Para jak z żurnala?

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź TeleMagazyn.pl

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!