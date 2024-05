Grażyna Torbicka i Adam Torbicki są małżeństwem od ponad 40 lat! Nie zgadniecie, jak się poznali!

Grażyna Torbicka to jedna z ikon polskiej telewizji. Każdy Polak dobrze wie, że nikt mało kto ma porównywalną wiedzę na temat kina, co elegancka prezenterka. Od 40 lat, razem z Adamem Torbickim tworzą szczęśliwe małżeństwo. Jak wyglądało ich pierwsze spotkanie?

Grażyna Torbicka i Adam Torbicki są szczęśliwym małżeństwem od 40 lat! Czym zajmuje się mąż dziennikarki?

Grażyna Torbicka to prawdziwa ikona polskiej telewizji. Przez całe lata prowadziła na antenach TVP program "Kocham kino", a następnie związała się luźno z telewizją TVN, gdzie również dzieli się swoją filmową wiedzą oraz doświadczeniem. Grażyna Torbicka to postać instytucja; często możemy podziwiać ją na premierach filmowych czy branżowych galach, które z niezwykłą klasą prowadzi. Celebrycki świat jest jej obcy, a do tego bardzo chroni swoją prywatność. Grażyna Torbicka od 40 lat jest szczęśliwą mężatką, a jej mężem jest jeden z najlepszych polskich lekarzy, specjalista w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych, profesor nauk medycznych. Adam Torbicki! Oboje są bardzo zaangażowani w swoje zajęcia, ale mimo wszystko potrafią znaleźć czas dla siebie, chociaż randka w kinie może nie być najlepszym pomysłem, bo chociaż oboje kochają kino, to trudno znaleźć w kinowym repertuarze film, jakiego Grażyna Torbicka jeszcze nie widziała!

Para poznała się w 1980 roku. Grażyna Torbicka wówczas wybrała się do lekarza, aby wykonać badania potrzebne do kursu na prawo jazdy. Teoretycznie rutynowa wizyta u doktora Ryszarda Torbickiego, późniejszego teścia dziennikarki, okazała się wstępem do koniecznych badań kardiologicznych. Kilka dni później młoda dziennikarka udała się na badanie, które wykonywał młody lekarz, Adam Torbicki. Grażyna Torbicka, jak wyznała w rozmowie z "Vivą", była tym oburzona:

Zostałam wydzwoniona na badanie echa serca z domu, gdzie zostawiłam z osiem znajomych osób. U mnie w pokoju zawsze było pełno towarzystwa. Gdy pojawił się młody lekarz, byłam oburzona, że to jakiś młokos, a nie poważny specjalista z siwą brodą. Ale w czasie badania stało się coś dziwnego. I potem szybko spotkaliśmy się po raz kolejny.

I tak proste badanie przerodziło się w randkowanie. Para niedługo później wybrała się na pierwszą randkę... poszli razem do kina! Wybrali film "Manhattan" w reżyserii Woody'ego Allena i zaiskrzyło! Na ślubnym kobiercu stanęli już w 1981 roku i szczęściem cieszą się do dzisiaj! Dziennikarka w rozmowie z "Vivą" przyznała: Czasami zabiera nas ta praca i nie mamy czasu dla siebie. Ale jeżeli każda ze stron się realizuje i nie jest tłamszona przez drugą, wtedy te chwile razem są pełniejsze, cieszymy się nimi. Dzielimy także swoje pasje. Przy mężu stałam się wybitną specjalistką od medycyny, a dla Adama to, co ja robię, jest bardzo ciekawe. Dzięki mojej pracy odkrywa filmy i reżyserów, po których inaczej by nie sięgnął.

Co ciekawe, Adam Torbicki rok po ślubie... zgubił obrączkę! Od tego czasu nie nosi jej także Grażyna Torbicka, która uważa, że przynosi im to szczęście. O względy Grażyny Torbickiej starało się wielu mężczyzn, w tym - wówczas obiecujący piłkarz i późniejszy selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej - Adam Nawałka! Finalnie Adam Nawałka wybrał uczucie do swojej ówczesnej dziewczyny, Katarzyny, która później została jego żoną!

