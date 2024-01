Robert Stockinger ma przepiękną żonę! Nowy prowadzący „Pytanie na śniadanie” ożenił się ze znaną gwiazdą TTV!

Robert Stockinger ożenił się ze znaną gwiazdą TTV

A co wiadomo na temat życia prywatnego nowej gwiazdy TVP? Nie jest tajemnicą, że życie uczuciowe Roberta Stockingera od zawsze budziło spore zainteresowanie mediów. Przed wieloma laty, syn Tomasza Stockingera spotykał się z Aleksandrą Szwed. Po pewnym czasie media zaczęły donosić już o ślubnych planach pary, jednak finalnie nic z nich nie wyszło i w 2010 roku doszło do ich rozstania.

Robert Stockinger to postać, której zwłaszcza teraz nikomu raczej przedstawiać nie trzeba. Popularny dziennikarz telewizyjny, a prywatnie syn słynnego aktora Tomasza Stockingera, zdobył rozpoznawalność dzięki wieloletnim występom jako reporter w „Dzień Dobry TVN” . Nieoczekiwanie w styczniu br. Robert Stockinger postanowił dołączyć do ekipy konkurencyjnego „Pytanie na śniadanie” , gdzie widzowie mogą go już oglądać w roli jednego z głównych prowadzących.

Niespełna rok później serce Roberta Stockingera znów mocniej zabiło. Zaczęto go widywać z Patrycją Drozd, dziennikarką telewizji TTV. Po pewnym czasie zakochani stali się stałymi bywalcami na salonach a w 2014 roku doszło do ich zaręczyn. We wrześniu 2015 roku Robert Stockinger i Patrycja Drozd powiedzieli sobie sakramentalne „tak” w kościele św. Jerzego w Sopocie. Niedługo później świeżo upieczone małżeństwo zaczęło myśleć o powiększeniu rodziny. Co ciekawe, mocno pod tym względem naciskał na parę sam Tomasz Stockinger, któremu marzyła się gromadka wnucząt.