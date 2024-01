Katarzyna Zielińska ma przystojnego męża. Poznała Wojciecha Domańskiego... w przedszkolu!

Małżeństwo Katarzyny Zielińskiej i Wojciecha Domańskiego

Znam tego gościa od przedszkola. A On mnie. I nie nudzi nam się. Wręcz przeciwnie. Jest coraz piękniej. To ma sens! Życzcie nam sto lat życia razem.

Katarzyna Zielińska to postać, której przedstawiać nie trzeba. Piękna aktorka od lat jest jedną z najpopularniejszych artystek w Polsce, a widzowie wciąż uwielbiają ją m.in. za rolę w serialu „Barwy szczęścia” . Jednocześnie Katarzyna Zielińska... może pochwalić się małżeństwem z ponad 10-letnim stażem!

Miłość od przedszkola?

Katarzyna Zielińska i Wojciech Domański mieszkali na tym samym osiedlu w Starym Sączu i naprawdę chodzili razem do przedszkola! Ich drogi rozeszły się dopiero w wieku nastoletnim, gdy 16-letni Wojciech Domański wyjechał do USA do szkoły z internatem, jednak stale mieli kontakt.