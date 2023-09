Katarzyna Zielińska znów wzięła ślub! Aktorka pięknie prezentowała się w białej sukni!

Katarzyna Zielińska znów wzięła ślub

Choć sama aktorka nie chwaliła się zdjęciami z wydarzenia w swoich mediach społecznościowych, to na jej InstaStories pojawił się kadr, na którym możemy zobaczyć tort z wymownym napisem „Oops, I did it again” [ang. Znów to zrobiłam!].