Tak wyglądały śluby „Chłopaków do wzięcia”! Jedno z małżeństw już się rozwodzi!

Tak wyglądały śluby „Chłopaków do wzięcia”

Od początku istnienia „Chłopaków do wzięcia” , czyli od 2012 roku, przez program przewinęły się setki bohaterów, którzy mieli tylko jedno marzenie - znalezienie miłości. Niestety większości z nich nigdy nie udało się go spełnić. Jednakże wśród uczestników hitu Polsat Play jest garstka, która może się pochwalić znalezieniem drugiej połówki. Części z nich udało się już zaręczyć, a niektórym nawet ożenić.

Choć wielu nie daje im większych szans, to okazuje się, że niektórym uczestnikom „Chłopaków do wzięcia” udaje się znaleźć upragnioną miłość. Części z nich udało się nawet zaręczyć! Pokazujemy, którzy…

Jakiś czas temu sporo mówiło się na temat ślubu Jarusia. Niespełna 2 lata temu telewidzowie mieli okazję zobaczyć, jak Jarek przysięga Gosi miłość podczas uroczystości w urzędzie stanu cywilnego. Zaślubiny, a także wesele Jarusia i jego wybranki miały kameralny charakter i towarzyszyli im wyłącznie najbliżsi.

Jednak Jarek nie był jedynym „Chłopakiem do wzięcia”, któremu udało się stanąć na ślubnym kobiercu. Przed Jarusiem ta sztuka udała się jeszcze Robertowi, czyli świetnie znanemu telewidzom Tancerzowi. Nieco ponad 3 lata temu poślubił on poznaną dzięki programowi Zuzię. Ich zaślubiny podobnie jak w przypadku Jarka miały raczej kameralny charakter. Nie przeszkodziło to jednak zakochanym w odtańczeniu przed urzędem stanu cywilnego pierwszego tańca!