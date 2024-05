Patrycja Tuchlińska i starszy o blisko 50 lat Józef Wojciechowski spodziewają się dziecka? Zdjęcie modelki wywołało lawinę gratulacji!

Patrycja Tuchlińska jest w ciąży?

Patrycja Tuchlińska od lat jest partnerką jednego z najbogatszych Polaków, Józefa Wojciechowskiego - głównego udziałowca firmy deweloperskiej JW Construction i byłego właściciela Polonii Warszawa. O ich związku zrobiło się głośno w 2018 roku, gdy Tuchlińska miała zaledwie 23 lata i pracowała jako modelka. W dużej mierze wynikało to z różnicy wieku - z ukochanym dzieli ją prawie 50 lat różnicy! Początkowo wydawało się, że dla majętnego biznesmena, który lubi otaczać się pięknymi kobietami, to chwilowe zauroczenie. Tymczasem Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski po 3 latach związku, w 2021 r., doczekali się synka Augustyna i wciąż są razem.

Piękna modelka w Dzień Matki podzieliła się ze swoimi obserwatorami wyjątkowym zdjęciem, które wywołało ogromne poruszenie wśród jej obserwatorów. Tuchlińska opublikowała kadr, na którym jest w zaawansowanej ciąży. Nie wspomniała jednak, czy to wspomnienie z czasu oczekiwania na pierwsze dziecko, czy dowód na to, że ich rodzina się powiększy. Dla części fanów nie stanowi to jednak problemu i zaczęli ją zasypywać gratulacjami.