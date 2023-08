Marta Klubowicz była gwiazdą „W labiryncie”. W PRL-u kochały się w niej miliony, ale wyjazd z kraju przekreślił jej karierę

Będąca u szczytu sławy Klubowicz wystąpiła w kontrowersyjnym spektaklu „Prostytutki" w reżyserii Eugeniusza Priwieziencewa. Mówiło się, że została przez to wyrzucona z Teatru Powszechnego.

I zamiast szukać sobie pracy w innym teatrze, obraziłam się na świat, załatwiłam sobie stypendium i pojechałam do Wiednia. I nagle okazało się, że nie ma dla mnie miejsca w kraju. Do dzisiaj płacę za to cenę - przyznała w rozmowie z „Super Expressem".