„Szpilki na Giewoncie”. Magdalena Schejbal rozkochała w sobie widzów serialu. Później musiała walczyć z przykrymi plotkami. Co robi dziś?

Magdalena Schejbal: początki kariery

Przygoda Magdaleny Schejbal z telewizją rozpoczęła się w czwartej klasie szkoły podstawowej, kiedy to rozpoczęła współpracę przy programie dla młodzieży „Truskawkowe studio”. Młoda aktorka była częścią jego ekipy przez siedem lat. Urodzona 7 lutego 1980 we Wrocławiu dziewczynka aktorstwo miała we krwi - jej rodzicami jest aktorska para: Jerzy Schejbal i Grażyna Krukówna. Pomimo tego, Magdalena Schejbal zdecydowała się na studiowanie socjologii. Przerwała jednak ten kierunek na rzecz Szkoły Teatralnej we Wrocławiu.

Swój debiut filmowy miała w 2001 roku, kiedy to zagrała Jagodę w dramacie „Głośniej od bomb”. Już rok później otrzymała jedną z głównych ról w „Superprodukcji” w reżyserii Juliusza Machulskiego. Jeszcze w czasie studiów zagrała gościnnie w „Kasi i Tomku” i „Fali zbrodni”.