„Gliniarze”. Olgierd i Krystian staną przed trudnym wyzwaniem! Kiedy premiera 823. odcinka serialu? [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Gliniarze” - co nas czeka po wakacjach?

15. sezon niezwykle popularnego serialu „Gliniarze” już za rogiem, a widzowie nie mogą doczekać się dalszych przygód ich ulubionych bohaterów! Jak się okazuje nowy sezon zacznie się mocnym uderzeniem, kiedy to Olgierd Mazur (Arkadiusz Krygier) i Krystian Górski (Tomasz Skrzypniak) będą musieli odbyć wyścig z czasem, by złapać seryjnego mordercę i uratować jego niedoszłe ofiary!

„Gliniarze” to uwielbiany serial o tematyce kryminalnej, który doczekał się już 14 sezonów! Powakacyjne odcinki już niedługo, a my zastanawiamy się, którego z serialowych bohaterów lubicie…

„Gliniarze" odcinek 823, w poniedziałek 4.09.2023, o godzinie 17:00 w telewizji Polsat

Duet detektywów Olgierd Mazur (Arkadiusz Krygier) i Krystian Górski (Tomasz Skrzypniak). Trwają gorączkowe poszukiwania trzech kobiet porwanych przez seryjnego zabójcę. To dramatyczna walka z czasem. W trakcie śledztwa okazuje się, że okrutny sprawca zaplanował wszystko co do drobnego szczegółu, ale tym razem nie działał sam. Tropy prowadzą do bezwzględnych handlarzy ludźmi. Czy Olgierdowi uda się uratować którąkolwiek z porwanych? A może kolejne kobiety dołączą do długiej listy ofiar seryjnego mordercy?