„Policjantki i policjanci” na planie nowego spotu! 18. sezon był wielkim hitem, czy nowy powtórzy ten sam sukces? Sprawdź co wiemy!

„Policjantki i policjanci” na planie nowego spotu!

Poprzedni, 18. sezon serialu „Policjantki i policjanci” był wielkim sukcesem stacji TV4. Nadawany od poniedziałku do piątku o godz. 19.00, w okresie od 27 lutego do 26 maja 2023, zgromadził przed telewizorami średnio 896 tys. osób! Najbardziej popularny okazał się odcinek z 20 marca. Oglądało go 1,06 mln osób!

Podczas ślubu, na którym Jacek Nowak występuje w roli drużby, zamaskowany sprawca atakuje nożem pana młodego. Mężczyzna trafia do szpitala. Do tej sprawy zostaje wydelegowany patrol siódmy, czyli podkomisarz Miłosz Bachleda i aspirant sztabowy Mikołaj Białach. Policjanci spotykają się z Jackiem, jako świadkiem zdarzenia, w szpitalnej sali. Rozmawiają też z panną młodą, która wysuwa podejrzenie, że do ataku mógł być zdolny jej były chłopak, nie radzący sobie z rozstaniem. Białach i Bachleda sprawdzają ten trop, ale ujęcie podejrzanego nie jest takie proste. Mężczyzna ucieka przed nimi, co może być potwierdzeniem jego winy. Na komendzie, na prośbę Witackiego, zjawia się Renata Jaskowska. Komendant ma dla niej informację, która może sprowokować ją do ujawnienia prawdy.