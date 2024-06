Ewa Gawryluk wzięła ślub! Kim jest nowy mąż gwiazdy „Na Wspólnej”? Piotr Domaniecki jest dobrze znany w pewnych kręgach

Ewa Gawryluk to dobrze znana widzom aktorka, która od przeszło 20 lat wciela się w postać Ewy w serialu „ Na Wspólnej ”. Mimo ogromnej popularności i rozpoznawalności, raczej unikała nadmiernego zwierzania się mediom. Aktorka w Dzień Dziecka zaskoczyła swoich fanów, publikując zdjęcia z własnego ślubu.

Kim jest mąż Ewy Gawryluk?

Nowym mężem Ewy Gawryluk został Piotr Domaniecki. Choć w show-biznesie to postać raczej nieznana, jego nazwisko jest doskonale znane fanom polskiej piłki nożnej. - Absolwent AWF Warszawa. Trener z licencją UEFA B. Nasz nowy szkoleniowiec bramkarzy posiada kilkunastoletnie doświadczenie trenerskie oraz jest specjalistą w zakresie szkolenia bramkarzy (UEFA Goalkeeper B). Od lat związany był Legią Warszawa trenując zawodników w Akademii Piłkarskiej. Ostatnio pracował jako trener bramkarzy w GKS Pogoni Grodzisk Mazowiecki, awansując z tą drużyną do II ligi - opisywał Piotra Domanieckiego klub Stal Stalowa Wola, gdy przyszły mąż Ewy Gawryluk rozpoczynał z nimi współpracę, która potrwała do 2021 r.