Marta Milkiewicz ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia 8” ponownie wyszła za mąż! Tym razem znała pana młodego

Kim jest Marta Milkiewicz?

Marta Milkiewicz w 2022 roku brała udział w 8. edycji programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”. Wówczas miała 38 lat, a programowi eksperci sparowali ją z przystojnym Patrykiem Aniśko. Początkowo nic nie zwiastowało katastrofy. Wręcz przeciwnie; eksperci zestawili ze sobą dwójkę doświadczonych już życiowo ludzi, którzy chcą w końcu mieć stabilizację. Co prawda oboje mieszkali na dwóch końcach Polski, ale wszyscy mieli nadzieję, że się dogadają w sprawie wspólnego mieszkania. Widzowie rozpływali się nad Martą i Patrykiem, mocno im kibicując, ale finał programu pokazał, że pierwsze wrażenie nie zawsze jest najlepsze i można mocno się pomylić.

Marta i Patryk nie tylko zakończyli swoje małżeństwo, ale gdy program się skończył to oboje rozpoczęli publiczną pyskówkę. Zaczęły się wzajemne oskarżenia; Patryk twierdził, że Marta zgłosiła się do „ŚOPW” po to, żeby się wypromować i robić karierę influencerki. Marta odbijała piłeczkę, że Patrykowi nie zależało na tym związku. Finalnie każde z nich znalazło szczęście osobno; Patryk niedługo po zakończeniu show zakochał się, a Marta właśnie... wzięła ślub!