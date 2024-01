„Ślub od pierwszego wejrzenia 8”. Patryk Aniśko cieszy się miłością! Pokazał nowe zdjęcie z ukochaną!

Kim jest Patryk Aniśko?

Patryk Aniśko był uczestnikiem 8. edycji programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”. Ma 38 lat i pochodzi ze Słubic, ale na stałe pracuje w Niemczech, co finalnie okazało się największą przeszkodą w związku z programową żoną.

Eksperci dopasowali Patryka do Marty Milkiewicz i początkowo wydawało się, że to najlepiej dobrana para w całej 8. edycji „ŚOPW”. Oboje mieli już swoje lata i wiedzieli, czego chcą od życia, a oczekiwali stabilności oraz poważnego związku. Z odcinka na odcinek widzowie obserwowali, jak Marta i Patryk poznają się coraz lepiej. No istna sielanka! Niestety, ta skończyła się w momencie, gdy trzeba było podjąć najważniejsze decyzje; z uwagi na swoją pracę, Patryk nie chciał wyprowadzać się ze Słubic. Z podobnego założenia wyszła Marta, która mieszka na drugim końcu Polski i też była mocno związana ze swoją pracę. Żadna ze stron się nie ugięła, a relacja się rozpadła.