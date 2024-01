„Ślub od pierwszego wejrzenia 9”. Kornelia była w „Top Model”! Jak jej poszło?

Małżeństwo Kornelii i Marka ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia”

Kornelia i Marek byli jednymi z uczestników, którzy postanowili poszukać miłości przed kamerami 9. edycji programu „Ślub od pierwszego wejrzenia” . On ma 32 lata i pochodzi z Bydgoszczy, ona ma 28 lat i mieszka w Poznaniu. Programowe ekspertki uznały, że połączenie tej dwójki będzie strzałem w dziesiątkę. I rzeczywiście tak się stało. W finale programu Kornelia i Marek uznali, że chcą kontynuować swoje małżeństwo. Gdy ekipa „Ślubu od pierwszego wejrzenia” odwiedziła ich miesiąc później, to wciąż utrzymywali, że mają wspólne plany i chcą razem iść przez życie. Kornelia zamierzała przejąć nazwisko męża, a oboje pomału myśleli o powiększeniu swojej rodziny.

Finał programu „Ślub od pierwszego wejrzenia 9” już dawno za nami. No cóż, nie był to zbyt szczęśliwy sezon dla dwóch par, a tylko jednej udało się pozostać w małżeństwie. Marek i Kornelia dzisiaj…

Kornelia próbowała swoich sił w „Top Model”

Choć emisja 9. edycji „Ślubu od pierwszego wejrzenia” zakończyła się już jakiś czas temu, to fani wciąż chętnie śledzą dalsze perypetie jedynego małżeństwa, któremu udało się tam przetrwać. Kornelia i Marek zdają się być niezwykle zadowoleni z tego faktu i chętnie pokazują swoim fanom w mediach społecznościowych, jak obecnie wygląda ich życie.

Cieszący się ogromną sympatią telewidzów Kornelia i Marek co jakiś czas organizują na swoich kontach na Instagramie serie pytań i odpowiedzi, podczas których odpowiadają na przeróżna pytania internautów. Okazuje się, że podczas ostatniej z nich jeden z sympatyków Kornelii postanowił ją spytać o to czy to prawda, że chciała wystąpić w innym programie telewizyjnym. Kornelia wyznała:

Sześć lat temu, przez przypadek, trafiłam na casting do „Top Model”.

Fanów Kornelii mocno zainteresował fakt, że swego czasu startowała w modowym show TVN. Jak jej poszło? Okazuje się, że jej przygoda z „Top Model” zakończyła się dość szybko, bo już na pierwszym etapie, zaś jej występ nie został nawet pokazany w telewizji.