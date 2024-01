„Ślub od pierwszego wejrzenia”. Agnieszka Miezianko zakochana! Zdążyła już pochwalić się nowym partnerem! Redakcja Telemagazyn

Choć udział Agnieszki Miezianko z 7. edycji programu „Ślub od pierwszego wejrzenia” okazał się porażką, to nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Uczestniczce ślubnego eksperymentu TVN udało się w końcu znaleźć miłość! Jak wygląda jej nowy ukochany?