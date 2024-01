Gwiazda „Ślubu od pierwszego wejrzenia” zakochana! Izabela Juszczak pochwaliła się nowym partnerem! Redakcja Telemagazyn

Tym, którzy oglądali 5. edycję programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”, z pewnością nie trzeba przedstawiać Izabeli Juszczak. Choć jej programowe małżeństwo z Kamilem Węgrzynem okazało się niewypałem, to nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dziś Iza jest szczęśliwie zakochana i nie ukrywa już swojego nowego partnera!