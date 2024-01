„Chłopaki do wzięcia”. Stefan i Aldona wrócili do siebie! Udawana ciąża poszła w niepamięć! Redakcja Telemagazyn

Ci, którzy śledzą losy Stefana z programu „Chłopaki do wzięcia” z pewnością przeżyli ostatnio spore zaskoczenie! Okazuje się, że postanowił on odnowić swoją relację z Aldoną, z którą jakiś czas temu się rozstał m.in. przez to, że ta udawała, że jest z nim w ciąży. Para pochwaliła się w mediach społecznościowych tym, jak spędziła razem ostatniego Sylwestra.