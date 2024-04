„Chłopaki do wzięcia”. Jaruś już nie rozpacza po żonie! Jego nowy ideał mocno się różni od Gosi Redakcja Telemagazyn

Rozstanie Jarusia i Gosi to jedna z największych sensacji ostatnich lat w uniwersum programu „Chłopaki do wzięcia”. Wygląda jednak na to, że Jarek już się otrząsnął po odejściu od żony i jest już gotowy na nowy związek. Ostatnio zaskoczył wszystkich i zdradził, jak wygląda kobieta jego marzeń!