„Ślub od pierwszego wejrzenia 9”. Marek i Kornelia już spodziewają się dziecka? Gwiazda „ŚOPW” zabrała głos!

Historia miłości Marka i Kornelii ze „ŚOPW”

Program „Ślub od pierwszego wejrzenia” w ostatnich sezonach nie miał zbyt dobrej prasy. Absurdalne decyzje ekspertów często mocno skomplikowały życie ludziom, którzy naprawdę wierzyli, że mogą znaleźć miłość przed kamerami TV. Na szczęście, takiego pecha nie mieli Marek Różański oraz Kornelia Musiał, którzy spróbowali swoich sił w 9. sezonie „ŚOPW”.

Oboje przyszli do programu pełni nadziei, ale też otwarci na to, co przygotował dla nich los oraz programowe ekspertki. Chcieli się poznawać i w ich przypadku okazało się, że ekspertki się nie pomyliły i dobrały ich idealnie! Marek i Kornelia nie tylko pozostali w małżeństwie, ale od razu ogłosili, że... planują powiększenie rodziny!