„Ślub od pierwszego wejrzenia 9” FINAŁ. Wiadomo, które małżeństwa przetrwały! Ogromne zaskoczenie u Krzysztofa i Magdaleny!

Decyzja Marka i Kornelii

Decyzja Krzysztofa i Magdaleny

Krzysztof i Magdalena w rozmowie z programowymi ekspertami wyznali, że zdecydowali się wzięcie rozwodu! Nie jesteśmy razem i nie będziemy razem. Nie udało nam się. - dosadnie wyjaśnił Krzysztof. Po chwili okazało się, że to był jedynie żart z ich strony, a para pozostaje w małżeństwie! Magda postanowiła podziękować swojemu mężowi za to, że się zgłosił do programu i że mogła go poznać. Krzysztof słysząc wyznanie swojej żony postanowił wyznać jej miłość! Nie tylko Krzysiek nie krył łez wzruszenia, ale również ekspertki, które rozczulił widok wtulonych w siebie zakochanych.