„Ślub od pierwszego wejrzenia 9”. Krzysztof już nie wygląda jak w programie! Rozwiódł się z Magdaleną Białas?

Kim jest Krzysztof ze „ŚOPW 9”?

Krzysztof jest jednym z uczestników programu „Ślub od pierwszego wejrzenia 9”. Ma 33 lata i pochodzi z Przemyśla, gdzie dorastał, uczył się, studiował, a teraz pracuje i to właśnie tam chciałby założyć rodzinę. Zawodowo Krzysztof zajmuje się handel; jest współwłaścicielem firmy, która działa w tej branży. Z wykształcenia natomiast jest technikiem ekonomistą i absolwentem kierunku prawo i administracja publiczna.

Krzysztof nie ukrywa, że... uwielbia gotować i piec! Właśnie to hobby jest w stanie sprawić, że mężczyzna się relaksuje. Krzysztof do tej pory nie miał szczęścia w miłości; był w jednym dłuższym związku, który trwał pięć lat. Miało to miejsce w czasie studiów, jednak relacja rozpadła się ze względu na na różnice w planach na przyszłość.