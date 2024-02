Marta Żmuda-Trzebiatowska odchodzi z „Na dobre i na złe”! Fani będą niepocieszeni? „Dziękuję za tę cudowną przygodę”

Spełnił się koszmar fanów postaci doktor Hanny Sikorkiej, w którą w produkcji „Na dobre i na złe” wcielała się Marta Żmuda-Trzebiatowska. Jak ogłosiła za pośrednictwem mediów społecznościowych aktorka, to koniec jej przygody.

Kochani widzowie serialu „Na dobre i na złe” - rozpoczęła swój wpis aktorka. - Po prawie 6 latach rozstaję się z bohaterką, którą uwielbiałam grać, która mnie rozśmieszała, wzruszała, z którą - jak z przyjaciółką - lubiłam się spotykać i przeżyłam wiele. Wiem, że i wy darzyliście ją sympatią. Dawaliście mi tego wyraz podczas naszych spotkań, w komentarzach pod postami czy tworząc specjalne strony poświęcone naszemu serialowi i Hani Sikorce. Dziękuję Wam za to z całego serca: za każde miłe słowo, za każdą dobrą myśl, za każdy gest - wyznała. - W pracy aktora przychodzi jednak taki moment, w którym „trzeba wyczuć, kiedy w szatni płaszcz pozostał przedostatni” jak śpiewał mistrz Młynarski… i tak w zgodzie z sobą: tym co podpowiada mi intuicja i serce, podjęłam decyzję, że pozwalam Sikoreczce frunąć - tam gdzie będzie szczęśliwa. ❤ - podkreśliła dodając, że liczy, że dostarczy fanom „jeszcze wielu emocji, w innych już rolach” i zwracając się z podziękowaniami do ekipy serialu.