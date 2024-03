Martyna Jakubowicz uhonorowana Złotym Fryderykiem za całokształt twórczości! Artystka podpisała pakt z diabłem? Nic się nie zmienia!

To miłe, że branża docenia mój trud, związany z funkcjonowaniem na rynku, a ten Fryderyk to podziękowanie za 40 lat na scenie i 15 wydanych albumów. Cały czas gram koncerty, nagrywam i myślę, że dopóki będę miała siłę, to się nie zmieni - przyznała obdarzona charyzmą i charakterystycznym głosem Martyna Jakubowicz. Jej utwór „W domach z betonu nie ma wolnej miłości” przez wiele tygodni zajmował pierwszą pozycję na liście radiowej Trójki. Nowoczesna odsłona jej hitu odświeżonego wraz z hiphopowym duetem PRO8L3M stała się hymnem dzisiejszej młodzieży.