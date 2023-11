Krzysztof Zanussi z nagrodą za całokształt twórczości. Wielkie wyróżnienie na EnergaCAMERIMAGE 2023!

Pierwszą nagrodę za całokształt twórczości dostałem, jak byłem jeszcze w latach czterdziestych swojego życia i wtedy byłem przerażony, że to może już mój koniec. Teraz mnie to cieszy ogromnie i podnosi na duchu. Ale zamienię tą nagrodę od razu, jeżeliby ktoś tylko zdecydowałby się sfinansować mój następny film, bo jeszcze mam wiele projektów i bardzo ciężko mi idą różne rozmowy z producentami i z telewizją. To nie jest łatwy czas dla filmów tak zwanych ambitniejszych i kina, które nie rokuje łatwego komercyjnego sukcesu. Chociaż w gruncie rzeczy, jak patrzę na to, co w życiu nakręciłem, bo bardzo dużo zrobiłem filmów, to one się niektóre zwróciły bardzo prędko, większość bardzo powoli, ale jeżeli się zwracają po 40 latach, to też jest jakaś wartość. To nie jest taka zła inwestycja (śmiech). Także nie chcę stawać w szeregu tych, którzy są jakby obciążeniem budżetu i robią rzeczy, na które potem nikt nie poszedł. Jak nie poszedł od razu, to często poszedł później. Na tym polega polityka kulturalna, że się w sztuce również dopuszcza taką sytuację, bo wiadomo, że bardzo wiele utworów literackich, teatralnych, filmowych zostało ocenionych dopiero po pewnym czasie. Oczywiście wielu nie będzie nigdy niedocenionych, nie można myśleć, że każdy będzie doceniony, Ale ja się czuję wystarczająco doceniony. Ogromnie się cieszę, że udało mi się przez te wszystkie lata zrobić tyle filmów autorskich, na które jak wiadomo nie ma takiego powszechnego wzięcia - wyznał nam Krzysztof Zanussi.