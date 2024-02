„Marvels” już na Disney+! Niezłomna Kapitan Marvel z nowym wyzwaniem!

Kapitan Marvel powraca!

Carol Danvers aka Kapitan Marvel uchodzi za najpotężniejszą z Avengersów. Jest niezależna, zwinna, bystra, pełna wdzięku i nie potrzebuje nikogo, by pokonać wroga. Kobieta o nadludzkich mocach uwielbia działać solo i do tej pory wychodziło jej to całkiem dobrze. Wyzwoliła się bowiem spod dyktatu imperium Kree i zemściła na Najwyższej Inteligencji.