Mateusz „BigBoy” Borkowski z „Gogglebox. Przed telewizorem” schudł ponad 170 kilogramów! Tak dziś wygląda. „7 lat formy olimpijskiej”

Oczywiście, sama operacja nie wystarczyła. Od tego czasu Mateusz „Big Boy” Borkowski musiał całkowicie zmienić swój styl życia! Jak teraz przyznaje w rozmowie z Plotkiem:

Nie lubię słowa walka, bardziej wolę zmiana trybu życia. To nie jest etap, każdy następny krok zależy od ciebie. To zmiana trybu życia, która skończy się z twoją śmiercią. Do końca twoich dni musisz to mieć z tyłu głowy, to zabawa do końca życia. Jeśli chodzi o wygląd, jestem standardowym, szczupłym gościem. Mam bardzo dobrą formę. Dla mnie 30 kilometrów spaceru to nie jest problem. Mam niesamowitą kondycję.