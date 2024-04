Big Boy pokazał ukochaną! Partnerka gwiazdy z „Gogglebox'a” to prawdziwa piękność!

Big Boy z „Gogglebox. Przed telewizorem” pokazał piękną ukochaną!

Mateusz Borkowski, znany lepiej jako Bog Boy, to od wielu lat jedna z największych gwiazd telewizji TTV. Widzowie po raz pierwszy mieli okazję zobaczyć go w „Gogglebox. Przed telewizorem” i natychmiast zapadł on w pamięci telewidzów. Wszystko za sprawą jego potężnej otyłości, za sprawą której ważył ponad 200 kg. W 2016 roku przeszedł on operację zmniejszenia żołądka i od czasu której jest całkiem innym człowiekiem. Big Boy schudł 140 kg i do dziś prowadzi zdrowy tryb życia.

Przemiana Big Boya sprawiła, że stał się on jednym z najpopularniejszych uczestników „Gogglebox. Przed telewizorem” i doczekał się masy fanów, którzy śledzą jego dalsze poczynania, w tym te natury uczuciowej. Ci, którzy obserwują go w mediach społecznościowych z pewnością zdążyli zauważyć, że serce Big Boya już od kilku lat jest zajęte. Początkowo ten chronił tożsamość swojej partnerki, jednak w końcu jego ukochana postanowiła się ujawnić, kiedy to wystąpiła razem ze swoim ukochanym w show telewizji TTV „99 - Gra o wszystko. VIP”.