„Metamorfozy Przyszłości” - Rewolucja w Świecie Programów Telewizyjnych z Udziałem Sztucznej Inteligencji

Nowy Program Telewizyjny - „Metamorfozy Przyszłości” z Wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji

Portal Shownews.pl dokonał przełomu, wprowadzając do polskiej telewizji zupełnie nowy format show. W programie „Metamorfozy Przyszłości” sztuczna inteligencja odgrywa kluczową rolę w przeprowadzeniu metamorfoz wyglądu bohaterek. Wystarczyło im odpowiedzieć na kilka pytań...

Joanna Maloney na Czele „Metamorfozy Przyszłości” - Rewolucyjnego Programu z AI

Eksperyment z AI - Sztuczna Inteligencja Podpowiada, Jak się Ubierać

Pierwsze odcinki programu przyniosą fascynujące spojrzenie na to, jak sztuczna inteligencja zmienia nasze podejście do metamorfoz. Joanna Maloney i Helena Deeds, kierując się pytaniami zadawanymi przez sztuczną inteligencję, odkrywają nowe możliwości transformacji. Sztuczna inteligencja zaskakuje i uważam, że warto jest iść w ten trend. Jeśli ktoś szuka inspiracji, to na pewno ją znajdzie w szczerej rozmowie z AI - komentuje trenerka stylu Ewa Rubasińska-Ianiro w programie „Metamorfozy Przyszłości”.