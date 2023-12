„Miodowe lata”. Pamiętacie doktora Zawiszę? Grający go Jarosław Gajewski przez lata mocno się zmienił!

Tak dziś wygląda doktor Zawisza z „Miodowych lat”

„Miodowe lata” to już prawdziwy klasyk wśród polskich seriali. Komediowa produkcja emitowana w latach 1998 - 2004, opowiadająca o losach motorniczego Karola Krawczyka i kanalarza Tadeusza Norka okazała się prawdziwym hitem i na stałe zapisała się historii polskiej telewizji. Spora w tym zasługa znakomitej obsady. W rolach głównych można było oglądać aktorów takich jak:

Nie brakowało też wielu postaci pobocznych, które jeszcze bardziej uatrakcyjniały serial. Jedną z nich był serialowy Doktor Zawisza, który pojawiał się w wielu odcinkach „Miodowych lat”, aby leczyć głównych bohaterów z niekiedy absurdalnych dolegliwości, stosując przy tym dość niekonwencjonalne metody. W rolę Zawiszy wcielał się Jarosław Gajewski. Choć aktor może pochwalić się bogatym dorobkiem artystycznym, to bez wątpienia postać doktora Zawiszy jest tą najbardziej rozpoznawalną w jego filmografii. Przed angażem do „Miodowych lat” można było go oglądać m.in. w tytułach takich jak: „Europa, Europa”, „Wielka wsypa”, „Człowiek z...” czy „Sława i chwała”.