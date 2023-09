Mister Polski 2019 Daniel Borzewski w hicie TVP. Zobacz, jak wypadł na Przesłuchaniach w Ciemno 14. edycji „The Voice of Poland” Redakcja Telemagazyn

Przesłuchania w Ciemno 14. edycji „The Voice of Poland” to wyjątkowy etap, podczas którego każdy ma szansę stanąć na scenie - ale nie każdemu udaje się sprawić, by odwróciły się wszystkie fotele Trenerów. Czy uda się to Danielowi Borzewskiemu, Misterowi Polski 2019? Zobacz nagranie z programu!