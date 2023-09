„Twoja twarz brzmi znajomo 19”. Wyciekło nagranie z kolejnego odcinka! Jak Kuba Szmajkowski wypadł jako Billie Eilish?

Wyciekło nagranie z kolejnego odcinka „Twoja twarz brzmi znajomo”

Najnowsza, 19. edycja programu „Twoja twarz brzmi znajomo” trwa w najlepsze. Za nami już 4. odcinki, a w kolejnym, który zobaczymy już w najbliższy piątek zobaczymy, jak uczestnicy zmierzą się z największymi hitami muzyki filmowej. Jak sobie z tym poradzą?

Udało nam się dotrzeć do fragmentu nagrania z piątkowego odcinka, na którym możemy zobaczyć występ Kuby Szmajkowskiego. Już w poprzednim odcinku mogliśmy się dowiedzieć, że wylosował on amerykańską piosenkarkę Billie Eilish. Z fragmentu przyszłego odcinka „Twojej twarzy” możemy się dowiedzieć, że zaśpiewał on piosenkę „No Time To Die” z ostatniego filmu o Jamesie Bondzie.

Jak sobie poradził? Sprawdźcie!