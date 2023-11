Młodszy syn Justyny Steczkowskiej ma już 18 lat! Stanisław Myszkowski to prawdziwy przystojniak! Redakcja Telemagazyn

Justyna Steczkowska to postać, której przedstawiać nie trzeba. Jedna z najwybitniejszych polskich wokalistek ma 51 lat i od dawna zachwyca wszystkich swoim talentem. Chociaż trudno w to uwierzyć, to piękna Justyna Steczkowska jest... mamą dwóch dorosłych synów! O Leonie Myszkowskim już było głośno, a teraz wokalistka pochwaliła się młodszym z synów, Stanisławem. 18-latek to kawał prawdziwego przystojniaka! Zobaczcie sami.