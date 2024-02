Monika Brodka ma sporo młodszego partnera. Kim jest przystojny fotograf, który skradł serce wokalistki?

Kim jest partner Moniki Brodki?

Monika Brodka to postać, której z pewnością nie trzeba nikomu przedstawiać. Urodzona 7 lutego 1988 roku wokalistka od lat jest jedną z największych muzycznych gwiazd w Polsce. Choć jej osoba jest wszechobecna w mediach, to stosunkowo niewiele wiadomo na temat jej życia prywatnego. Artystka już zdążyła przyzwyczaić zarówno media, jak i swoich fanów do tego, że nie jest zbyt wylewna w tej kwestii. Nic więc dziwnego, że owiane tajemnicą życie uczuciowe piosenkarki tak bardzo interesuje niemal wszystkich.

Bez wątpienia najgłośniejszym związkiem Moniki Brodki był ten z aktorem Janem Wieczorkowskim. Jednak od czasu, gdy ich drogi się rozeszły, to wokalistka zaczęła dość mocno chronić swoją prywatność. W 2016 roku wyszło jednak na jaw, że artystka spotyka się z fotografem Przemkiem Dzienisem, który przez lata współpracował z nią również na polu zawodowym. Był odpowiedzialny m.in. za wiele teledysków i oprawę wizualną jej płyt. Para miała być już nawet po zaręczynach i szykować się do ślubu, gdy w 2022 roku serwis „Pudelek” sensacyjnie poinformował o rozstaniu pary.