Monika Obara straciła pracę w „M jak miłość”. Wszystko przez wypadek pod wpływem alkoholu

Była gwiazdą „M jak miłość”

Obara zdobywała coraz większą popularność, jednak jej kariera została brutalnie przerwana. W 2007 r. aktorka spowodowała wypadek samochodowy. Mając 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu siadła za kółko i uderzyła w latarnię. Została zawieziona do izby wytrzeźwień, co do dziś wspomina jako istny koszmar.

Położyli mnie na sali, na której na pryczach spały inne kobiety. Na środku sali stał otwarty sedes, z którego czuć było wymiociny i urynę. Ja do tej pory nie zdawałam sobie sprawy, że można w taki sposób traktować ludzi, nawet tych, którym życie się nie ułożyło, którzy żyją na marginesie. Pamiętam, jak prosiłam o wykonanie choć jednego telefonu do rodziny, a pracownicy izby wytrzeźwień kpili ze mnie na głos, mówiąc: Proszę, jak gwiazdeczce się w głowie poprzewracało - opowiadała na łamach „Vivy!” gwiazda „M jak miłość”.

Po skandalu straciła rolę w „M jak miłość”

Po wypadku Obara wyraziła skruchę w wywiadzie dla „Vivy!”. Każdego dnia na nowo rozpamiętuję ten wypadek, śni mi się to, co stało się tamtej nocy. I jeszcze ciągle mam nadzieję, że kiedy się obudzę, okaże się, że to był tylko sen. A potem przychodzi moment, kiedy dochodzi do mnie, że to wydarzyło się naprawdę – mówiła Obara.